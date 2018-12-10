Сирия: производство лекарств для онкобольных начнется в 2020 году

Дамаск, 10 декабря. Крупнейшее в Сирии фармацевтическое предприятие с государственным участием планирует начать выпуск препаратов для страдающих онкологическими заболеваниями.

На сирийском фармацевтическом заводе Dimas Pharmaceutical Industries продолжаются масштабные работы по модернизации. Как сообщил директор предприятия Заейеф Одан, по их завершении компания начнет выпуск препаратов для онкобольных.

«Потребуется строительство отдельного корпуса. На это уйдет примерно два года. Мы рассчитываем, что начнем производить онкопрепараты в 2020 году», — заявил Одан.

Отметим, Dimas Pharmaceutical Industries — одно из старейших фармацевтических предприятий в Сирии с более чем полувековой историей, представляющее собой компанию с государственным участием. Завод производит лекарства, в том числе, для поставки в армию и государственные клиники. В будущем году на предприятии планируют завершить модернизацию и открыть три новых цеха. Как подчеркивают представители компании, это позволит в два раза увеличить ассортимент производимых здесь лекарственных средств и в 10 раз — объемы их производства.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что в рамках послевоенного восстановления в Сирии открылся новый завод по производству безалкогольных газированных напитков.