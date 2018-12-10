«Альтернативы нет»: депутат Рады объяснил, как Украина зависит от торговли с Россией

Киев, 10 декабря. Россия является для Украины крупнейшим торговым партнером, которому нет альтернативы. Об этом заявил депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В беседе с украинскими журналистами Мураев объяснил, почему Украина зависит от торговли с Россией. По его словам, вне зависимости от заявлений украинских властей, за 2018 год товарооборот между двумя странами увеличился на 25%.

Мураев подчеркнул, что Украина поставляет из России множество товаров, среди них: углеводороды, ядерные ТВЭЛы, а также продукты химической переработки. По его словам, Киев не может приобрести эти товары в других странах.

«Что бы нам ни говорили, альтернативы нет. И, заметьте, они эти договоры [о поставках] не разорвали», — подчеркнул Мураев в эфире телеканала «НАШ».

Ранее президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что Украина не сможет отказаться от товаров, которые произведены в России. Также эксперт напомнил, о зависимости Украины от России в сфере энергетики.

«Украина не может отказаться от закупок российского газа. Ранее Киев уже пытался это сделать, даже когда он закупал так называемый реверсный газ, ему все равно приходилось докупать часть у России», — подчеркнул Ищенко.

Управляющий партнер инвестиционной компании компании Capital Times, доктор экономических наук Эрик Найман заявил, что Украина теряет из-за проблем около нескольких миллиардов долларов в год.

Напомним, что 30 декабря 2015 года власти Украины приняли постановления, которые вводили эмбарго на поставку ряда российских товаров, а также отменяло зону свободной торговли ,сообщала «Газета.ru».