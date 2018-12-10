«Один — униат, другой даже не православный»: публицист рассказал о кандидатах на предстоятельство в единой УПЦ

Киев, 10 декабря. Православный публицист Дмитрий Скворцов рассказал о кандидатах на предстоятельство в так называемой единой украинской православной церкви.

Размышлениями на тему происходящего на Украине специалист поделился в эфире интернет-канала «Капитал», констатировав, что один из кандидатов – подданный США, а другой – не православный.

«Руководить будет Даниэль Зелинский из Штатов, православность которого ставится под большое сомнение, поскольку он получал, по крайней мере, один из своих священнических санов, у католиков в США. И учился в униатском колледже», — заявил публицист.

Впрочем, продолжает Скворцов, среди преимуществ, если можно так назвать, Зелинского – то, что он родился в Галиции, знает украинский язык, поэтому может претендовать на роль предстоятеля.

«Американский гражданин и офицер американской армии, который давал присягу, между прочим, американскому народу…» — подвел итог размышлениям по поводу первого кандидата Дмитрий Скворцов.

Второй претендент на роль предстоятеля так называемой единой УПЦ – некий Иван Геча, которого называют архиепископом Иовом Гечей.

«Он даже не христианин с православной точки зрения, потому что «крещен» он был в той структуре, которая в 44-м году в гитлеровском обозе бежали в Западную Европу и через океан, как водится», — рассказал публицист.

«Таким образом, у нас получаются два кандидата на предстоятельство в этой единой украинской православной церкви. Один – униат, другой — даже не православный», — резюмировал Дмитрий Скворцов.

Напомним, что накануне Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал недопустимым предоставление православной церкви на Украине автокефалии. С таким заявлением он выступил перед верующими после литургии в храме Святой Татьяны в Люблино.