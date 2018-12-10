Сирия: фармацевтический завод планирует начать экспорт лекарств в РФ и страны арабского мира

Дамаск, 10 декабря. Крупнейший в Сирии фармацевтический завод Dimas Pharmaceutical Industries планирует начать экспорт лекарств в Российскую Федерацию и страны арабского мира.

С заявлением на тему выступил генеральный директор предприятия Заейеф Однан, напомнив, что приоритетным направлением работы компании является поставка медицинских препаратов для армии и государственных объектов здравоохранения.

«Третье направление, которые мы планируем развивать — это экспорт лекарственных средств, включая антибиотики и обезболивающие, с 2020 года», — констатировал бизнесмен.

В Dimas Pharmaceutical Industries планируют поставлять медицинские препараты не только в Российскую Федерацию, но и в Ирак, Иорданию, Ливан, Судан, Мавританию и Йемен.