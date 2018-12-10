«Город пустеет, стареет»: экс-депутат Рады рассказал, что происходит на границе с Крымом

Херсон, 10 декабря. После введения военного положения военнослужащие украинской армии бесчинствуют в одном из сел на границе с Крымом. Об этом рассказал экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По словам политика, у него в приграничной с Крымом зоне живут родственники. Журавко рассказал, что военные разъезжали по городу и пугали народ после введения военного положения.

«Военнослужащие бесчинствуют, пугают народ и отбирают алкоголь. В последней хате поживились. Забрали десять литров самогона, три живых гуся, десять банок тушенки, пять литров вина, два матраса, две подушки, две с половиной тысячи гривен и забрали двигатель-мотоблок марки «УД», — написал Журавко.

По его словам, людям пригрозили расправой, если они напишут заявление в полицию.

Также Журавко подчеркнул, что тревожная ситуация в Херсоне усугубилась после введения военного положения.

«Город пустеет, стареет. Одни старики и пожилые люди ходят. Молодежи почти не встретишь» — написал политик.

Бывший депутат Верховной рады считает, что это связано с тем, что молодежь не видит будущего для себя и уезжает на заработки за границу.

«Работы нет. Зарплаты нищенские. Да и тут еще это военное положение. Народ напуган», — отметил Журавко.

Он подчеркнул, что многие надеются на помощь России и не верят, что провокацию в Черном море организовала Москва.

«Все знают, что за этим стоит Киев», — подытожил Журавко.

Напомним, 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили госграницу России и были задержаны. Было возбуждено уголовное дело. В Кремле назвали действия киевских властей провокацией.

Президент Украины Петр Порошенко обвинил Россию в «агрессии» против украинских моряков и ввел в десяти областях Украины военное положение на 30 дней.