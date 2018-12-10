Украинский дипломат признался, что «не видит логики» в действиях командования ВМСУ

Киев, 10 декабря. Бывший сотрудник МИД Украины заявил, что никто так и не ответил, украинцам, для чего была нужна операция по проходу через Керченский пролив и какая была польза от кораблей в конце осени, когда Азовское море замерзает.

Как заявил Филипчук в эфире телеканала NewsOne, многие в Киеве всерьез рассматривают идею о том, что инцидент в Керченском проливе был «спецоперацией РФ». Согласно этой версии, пограничники ФСБ России «спровоцировали» захват кораблей ВМСУ с целью воспрепятствовать получению автокефалии Украиной.

Дипломат отметил, что сам не верит в такой вариант, однако, версия нашла сторонников среди высокопоставленных украинских чиновников.

«Мол, нужен был повод позвонить Эрдогану и сказать: «Смотри, какие они неуправляемые. Подумай, прежде чем принимать решение по томосу». А мы все знаем влияние турецкого руководства на Варфоломея. В этом я какую-то логику вижу. Но тогда спецоперация не удалась», — рассуждает Филипчук.

Впрочем, с момента инцидента в Керченском проливе прошло уже более двух недель. В Киеве назначили дату «объединительного собора» и готовятся праздновать получение автокефалии, а о «звонке Эрдогану» так никто ничего и не слышал. Да и Варфоломей не заявлял о попытке турецкого руководства повлиять на него.

Отвергая версию о «спецоперации России», Филипчук признается, что «не видит логики» и в действиях командования украинского военно-морского флота.

«Никто так и не ответил украинцам, для чего была нужна эта операция. Какая была польза от этих кораблей в наших портах в конце осени, когда через несколько недель Азовское море замерзнет?», — задается вопросом дипломат.

Филипчук, сам того не желая, подводит к мысли: в Киеве сознательно отправили корабли в руки пограничников России, поскольку, как подчеркивает бывший сотрудник МИД Украины, «не было плана Б, не было авиационного сопровождения и других кораблей».

Напомним, 25 ноября в Керченском проливе 3 корабля ВМСУ незаконно вторглись в российские территориальные воды, спровоцировав ответные действия пограничных сил ФСБ РФ. После преследования, в ходе которого российские пограничники сделали целый ряд предупреждений, украинские корабли были задержаны вместе с экипажами. Позднее членам команд было предъявлено обвинение в нарушении государственной границы России.

В Киеве незамедлительно объявили действия пограничников РФ «российской агрессией». В Москве неоднократно подчеркивали, что пограничная служба ФСБ действовала в строгом соответствии с законодательством и поставленной задачей по охране государственных рубежей страны, отмечая, что Украина пошла на сознательную провокацию.