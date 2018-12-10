«Думаю, ее содержат на военной базе»: племянница Скрипаля уже полгода не может связаться с родственниками

Москва, 10 декабря. Племянница бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля, отравленного, якобы, в Солсбери, с конца июля не может выйти на связь со своими родственниками в Британии.

С Викторией Скрипаль, племянницей Сергея Скрипаля, удалось пообщаться журналисту «Известий». Как сообщает издание, девушка не может связаться с родственниками с 24 июля и ей остается лишь гадать о том, где содержатся ее родные и почему им не дают права хотя бы на один телефонный звонок.

По мнению Виктории, ее сестру Юлию Скрипаль «фактически похитили» британские спецслужбы и удерживают против ее воли.

«Кто сказал, что Лондон не удерживает Юлию насильно? Почему к ней не пускают дипломатов и родственников, не разрешают выступить на телевидении? Я думаю, что ее содержат, скорее всего, на военной базе», — заявила Виктория Скрипаль.

Девушка считает, что ее сестру удерживают с целью «манипулировать британским общественным мнением и заявлять об опасности России».

Виктория напомнила, что во время последнего телефонного разговора сестра сказала ей, что хочет вернуться в Россию и с тех пор больше не выходила на связь.

Как сообщает «Газета.ру», бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия был отравлены в британском Солсбери 4 марта текущего года. Власти Британии обвинили в причастности к отравлению Москву, указав на то, что Скрипалей, по мнению британских спецслужб, отравили веществом «Новичок», которое, якобы, производится в РФ.

В Москве обвинения назвали голословными и бездоказательными. Российское внешнеполитическое ведомство направило более 60 нот с требованием предоставить доступ к материалам расследования, но они остались без ответа. После инцидента в Солсбери Лондон выслал 23 российских дипломата.