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В ПФР назвали регионы с самой маленькой и большой пенсией

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В ПФР назвали регионы с самой маленькой и большой пенсией

Москва, 10 декабря. В Пенсионном фонде России назвали регионы страны с самой маленькой и большой пенсией.

Как оказалось, самую высокую пенсию в России платят в Чукотском автономном округе, где средний размер социальной выплаты на начало июля текущего года составлял 25 тысяч 173 рубля. 

Также на первых строчках своеобразного пенсионного рейтинга — Ненецкий АО (чуть более 22 тысяч), Магаданская область (21,5 тысяч рублей), а также Камчатка (21,3 тысяч руб.). 

Как уточнили в Пенсионном фонде России, в конце пенсионного «рейтинга» страны три республики – Калмыкия, где средний размер выплаты составляет чуть более 12 тыс. руб., Дагестан (11,6 тысяч) и Кабардино-Балкария (11 тысяч 413 рубля).

При этом, как сообщает «Российская газета», средняя пенсия по России на начало июля составляла 14 тысяч 144 рубля.

Автор: Константин Терехов
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