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Украинский дипломат заявил, что «акции» Порошенко на Западе резко пошли вниз

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Украинский дипломат заявил, что «акции» Порошенко на Западе резко пошли вниз

Киев, 10 декабря. Украинский дипломат Василий Филипчук рассказал, что «акции» президента Петра Порошенко на Западе резко пошли вниз.

С заявлением на тему эксперт выступил в эфире телеканала NewsOne, назвав причинами такого стремительного падения введение на части территории Украины военного положения.

«Я общаюсь с дипломатами, экспертами, журналистами, медийщиками и простыми людьми. У меня такое впечатление, что за границей акции упали уже серьезно», — заявил дипломат.

По словам Филипчука, ни на Западе, ни в самой Украине никто не сомневается, что военное положение на территории части государства было введено «искусственно».

«В США и ЕС стали сомневаться, стоит ли поддерживать человека, который настолько не прогнозируемый и может пойти в рискованном направлении относительно выборов», – добавил Филипчук.

При этом, как считает украинский дипломат, за «акциями» Порошенко вниз падают «акции» и его приверженцев. Они это понимают, и попытаются сделать все, что угодно, лишь бы удержаться на «плаву».

«Те, кто сидит в высоких кабинетах буквально кожей стали ощущать, что скоро это может коснуться и их лично. Гарантий безопасности нет ни у кого. Поэтому я думаю, что и в украинском политикуме акции пошли вниз», — резюмировал Филипчук.

Напомним, что ранее экс-сотрудник министерства иностранных дел Украины Василий Филипчук раскритиковал усилия президента страны Петра Порошенко по расторжению договора о дружбе с Россией.

Автор: Константин Терехов
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