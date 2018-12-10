Сирия: крупнейший фармацевтический завод модернизируют в САР в 2019 году

Дамаск, 10 декабря. В Сирии в 2019 году планируют завершить модернизацию крупнейшего фармацевтического завода Dimas Pharmaceutical. Об этом заявил журналистам генеральный директор компании Заейеф Однан.

По его словам, всего в модернизацию предприятия с 2017 года было вложено 7 млн долларов.

«В марте-апреле 2019 года начнут работу три новых цеха, где будут производить таблетки и капсулы», — заявил Однан.

Отметим, что предприятие производит 60 наименований лекарственный средств. Завод является крупнейшим в Сирии фармацевтическим предприятием с государственным участием. Лекарства поставляются для нужд армии и больниц.

«Во время войны страна нуждалась в лекарствах, и мы вынуждены были производить их на очень старом оборудовании», —подчеркнул Однан.

По его словам, после модернизации ассортимент производимых препаратов увеличится с 62 до 120 наименований.