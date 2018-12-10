Неизвестные пытались проникнуть в дом финдиректора Huawei в Ванкувере

Ванкувер, 10 декабря. Неизвестные злоумышленники попытались проникнуть в дом супруга финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу в Ванкувере. Об этом сообщают местные СМИ.

Как стало известно журналистам, неизвестные люди вошли в помещение, однако их остановили жильцы здания. После этого злоумышленники ретировались. В настоящий момент они не задержаны, сообщает телеканал Global News.

Напомним, Мэн Ваньчжоу задержали в Канаде 1 декабря. Финансового директора Huawei, которая также является дочерью основателя компании, обвиняют в нарушении санкции США против Ирана. Американские власти требуют ее экстрадиции в США. Китайские дипломаты осудили действия канадских властей и потребовали отозвать ордер на арест Мэн Ваньчжоу, сообщает телеканал «360».