СМИ сообщили о контактах россиян с соратниками Трампа в 2016 году

Вашингтон, 10 декабря. Американское издание Washington Post сообщает о том, что граждане России контактировали с 14 соратниками Дональда Трампа во время его предвыборной кампании.

Газета сообщает, что в списке россиян, которые в той или иной степени выходили на связь с сотрудниками предвыборного штаба нынешнего хозяина Белого дома, самые разные люди.

В числе их, как пишет WP, посол России, заместитель председателя правительства, эстрадный певец, известный спортсмен, которая занимается тяжелой атлетикой, юрист и советский военный в отставке.

«Некоторые россияне предлагали Трампу помощь в проведении кампании, развитию его бизнеса, другие — компромат на его оппонента по предвыборной гонке Хиллари Клинтон», — пишет Washington Post.

Напомним, что Вашингтон в течение двух лет бездоказательно обвиняет Москву в якобы вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. При этом обвинения отрицают и в Белом доме, и в Кремле.