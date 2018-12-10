«Как высечь самого себя»: украинский дипломат раскритиковал действия Порошенко

Киев, 10 декабря. Бывший сотрудник МИД Украины Василий Филипчук раскритиковал усилия президента страны Петра Порошенко по расторжению договора о дружбе с РФ.

По словам дипломата, Киеву было не выгодно расторгать договор о дружбе с Российской Федерацией, поскольку документ изначально в большей степени отвечали интересам Украина, а не Москвы.

«Там была вторая статья, которая четко фиксировала обязательства со стороны России уважать украинские границы в версии 1991 года. Она давала возможность привлечь ее к ответственности», – заявил Филипчук в эфире телеканала NewsOne.

Экс-сотрудник министерства иностранных дел Украины сообщил, что по его мнению, намного выгоднее для Киева было бы разорвать договор между Украиной и РФ об Азовском море от 1993 года. Напомним, документ оговаривает статус Азовского моря как внутреннего моря двух стран. Согласно договору, Россия имеет право наложить запрет на доступ в Азовское море третьих стран.

«Если что и разрывать, то этот договор. Однако он не разрывается, а разрывается тот договор, который отвечает нашим интересам. Это как высечь самого себя», — добавил Филипчук.

Как сообщает «Газета.ру», Порошенко пообещал подписать закон о непродлении договора о дружбе между РФ и Украиной 10 декабря. По словам руководителя Украины, это станет «историческим событием», содержащим «определенный символизм».

Отметим, в эти дни в регионах Украины, наиболее тесно исторически и культурно связанных с Россией, действует введенное по инициативе Порошенко военное положение, существенно ограничивающее права и свободы граждан. Кроме того, туда стянуты приведенные в боевую готовность войска, а въезд на территорию страны запрещен для всех россиян мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.

Формальным поводом для принятия этих мер на Украине стал инцидент в Керченском проливе, в ходе которого 3 корабля ВМСУ незаконно вторглись в российские территориальные воды, спровоцировав ответные действия пограничных сил ФСБ РФ. После преследования, в ходе которого российские пограничники сделали целый ряд предупреждений, украинские корабли были задержаны вместе с экипажами. Позднее членам команд было предъявлено обвинение в нарушении государственной границы России.

В Киеве незамедлительно объявили действия пограничников РФ «российской агрессией». В Москве неоднократно подчеркивали, что пограничная служба ФСБ действовала в строгом соответствии с законодательством и поставленной задачей по охране государственных рубежей страны, отмечая, что Украина пошла на сознательную провокацию.