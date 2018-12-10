Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Технологии

Венгерские дизайнеры «превратили» Lada Xray в пикап

74
0 Оставить комментарий

Венгерские дизайнеры «превратили» Lada Xray в пикап

Москва, 10 декабря. В Сети появились изображения фургона на базе автомобиля Lada Xray. Их придумали независимые дизайнеры из Венгрии.

Так, венгерские специалисты нарисовали пикап с четырьмя дверьми, сохранив фирменную стилистику автомобиля от «АвтоВАЗа». Однако для воплощения идеи на практике потребовалось бы увеличить колесную базу автомобиля, что  существенно бы увеличило его стоимость.

Венгерские дизайнеры «превратили» Lada Xray в пикап

Ранее в Волжский автозавод объявил о начале продаж приподнятого хэтчбэка Lada Xray 2019 модельного года. Его цена снижена на 40 тысяч рублей.

Отметим, немецкое автомобильное издание Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало внедорожник «АвтоВАЗа» Lada 4x4 [ранее известный как «Нива». — Прим. ФАН] одной из самых «неубиваемых» машин. Экспертам понравилось поведение автомобиля  на нерасчищенной, заснеженной трассе, сообщает телеканал «360».

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.