Венгерские дизайнеры «превратили» Lada Xray в пикап

Москва, 10 декабря. В Сети появились изображения фургона на базе автомобиля Lada Xray. Их придумали независимые дизайнеры из Венгрии.

Так, венгерские специалисты нарисовали пикап с четырьмя дверьми, сохранив фирменную стилистику автомобиля от «АвтоВАЗа». Однако для воплощения идеи на практике потребовалось бы увеличить колесную базу автомобиля, что существенно бы увеличило его стоимость.

Ранее в Волжский автозавод объявил о начале продаж приподнятого хэтчбэка Lada Xray 2019 модельного года. Его цена снижена на 40 тысяч рублей.

Отметим, немецкое автомобильное издание Frankfurter Allgemeine Zeitung назвало внедорожник «АвтоВАЗа» Lada 4x4 [ранее известный как «Нива». — Прим. ФАН] одной из самых «неубиваемых» машин. Экспертам понравилось поведение автомобиля на нерасчищенной, заснеженной трассе, сообщает телеканал «360».