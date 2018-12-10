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Альтернативную Нобелевскую премию вручили писательнице Мариз Конде

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Альтернативную Нобелевскую премию вручили писательнице Мариз Конде

Стокгольм, 10 декабря. Альтернативной Нобелевской премию по литературе вручили французской писательнице Мариз Конде.

Церемония вручения прошла накануне в столице Швеции. Лауреату премии Маризе Конде  — 81 год, она пишет романы, новеллы, книги для детей, пьесы и эссе на французском и английском языках.

Напомним, что альтернативная Нобелевской премия по литературе была учреждена летом текущего года после скандала в Шведской академии, которая приняла решение перенести вручение настоящей Нобелевской премии в этой номинации на будущий год.

В шорт-лист альтернативной премии в конце лета кроме Конде вошли японец Харуки Мураками, английский фантаст Нил Гейман и канадская писательница Ким Тхюи.

Напомним, что четыре года назад Эдвард Сноуден стал лауреатом премии международного фонда «За правильный образ жизни» Right Livelihood Award, также известной как «Альтернативная Нобелевская премия».

Автор: Константин Терехов
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