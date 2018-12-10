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Экономика

Советник руководителя Сбербанка может покинуть свой пост

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Советник руководителя Сбербанка может покинуть свой пост

Москва, 10 декабря. Как сообщают СМИ, в следующем году может уйти в отставку советник президента Сбербанка Германа Грефа Максим Полетаев.

Ранее Полетаев занимался вопросами корпоративного бизнеса на посту первого зампреда Сбербанка, но в июне текущего года ушел с этой должности по собственному желанию «в связи с необходимостью изменить режим работы». Как сообщает «Коммерсант», Максим Полетаев перешел на пост советника Грефа, где курировал ряд крупных проектов, в том числе — урегулирование ситуации с хорватским продуктовым ритейлером «Агрокор», задолжавшему Сбербанку по кредитам более миллиарда евро.

По мнению источников издания, уход Полетаева стал очевидным после разрешения ситуации с «Агрокором». Советник президента Сбербанка может уйти уже после Нового года, как вариант — в структуры Олега Дерипаски, где войдет в совет директоров En+ и «Русала».

Ранее интернет-газета «Ридус» сообщала о том, что Сбербанк и ВТБ рассматривают возможность создания совместной авиакомпании и в данный момент работают над концепцией совместного предприятия.

Автор: Виталий Рыжков
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