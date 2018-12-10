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Обстоятельства смерти беременной женщины выясняют на Камчатке

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Обстоятельства смерти беременной женщины выясняют на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 10 декабря. В Камчатской области следователи выясняют обстоятельства смерти беременной женщины.

Как сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета России, тело молодой 27-летней женщины, у которой уже было четверо детей, и которая была беременна пятым ребенком, нашел сожитель.

Инцидент произошел на квартире в доме по улице Обороны 1854 года в столице региона, где многодетная мать снимала жилье. При этом многодетная семья не считалась неблагополучной.

«В настоящее время проводятся неотложные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении СК РФ.

Автор: Константин Терехов
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