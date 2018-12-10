Обстоятельства смерти беременной женщины выясняют на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 10 декабря. В Камчатской области следователи выясняют обстоятельства смерти беременной женщины.

Как сообщает пресс-служба регионального управления следственного комитета России, тело молодой 27-летней женщины, у которой уже было четверо детей, и которая была беременна пятым ребенком, нашел сожитель.

Инцидент произошел на квартире в доме по улице Обороны 1854 года в столице региона, где многодетная мать снимала жилье. При этом многодетная семья не считалась неблагополучной.