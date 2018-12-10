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Рекордное количество дорог отремонтировано на Камчатке в 2018 году

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Рекордное количество дорог отремонтировано на Камчатке в 2018 году

Петропавловск-Камчатский, 10 декабря. В Камчатском крае в 2018 году было отремонтировано рекордное количество дорог — почти 80 километров. На эту цель было выделено более 3 миллиардов рублей. Об этом сообщил губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

По его словам, в 2018 году власти привели в нормативное состояние 79,9 километров. Он подчеркнул, что такого не было никогда.

«2018 год стал рекордным для дорожной отрасли Камчатки. В этом году на ремонт автомагистралей в крае было направлено более 3 млрд рублей, такого не было никогда», — рассказал ТАСС губернатор Камчатки Владимир Илюхин.

Он подчеркнул, что в административном центре города началось строительство новых дорог, которые позволят разгрузить действующие магистрали Петропавловска-Камчатского и ликвидировать пробки, которые возникают на северо-востоке Петропавловска-Камчатского.

Отметим, что 72,8% дорог на Камчатке нуждается в капитальном ремонте. Стоимость обновления одного километра дороги в регионе составляет 68, 15 миллионов рублей, сообщает ТАСС.

Автор: Денис Коробейников
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