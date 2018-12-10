Водительские права в РФ могут перевести в «цифру»

Москва, 10 декабря. В МВД России планируют отказаться от «чипования» водительских удостоверений в пользу «цифровых» прав.

Ранее в министерстве внутренних дел РФ был разработан проект приказа, предусматривающего оснащение водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортного средства (СТС) электронными носителями информации. Предполагалось, что в права и СТС будет встраиваться микрочип, содержащий некую информацию о водителе и самом документе, что повысило бы уровень защиты от подделок.

Сейчас, как сообщает РИА Новости, от этой идеи, требующей на реализацию более 35 млрд рублей, планируют отказаться в пользу создания «цифровых» документов. Бумажные носители никто отменять не собирается, но все они будут иметь копии в цифре на гаджете водителя.

«Инспектор сможет считать с него информацию и увидеть все данные о водителе на своем планшете», — сообщает источник агентства в правительстве.

Отмечается также, что за «цифровые права» будет отвечать специальное мобильное приложение, а сведения о водителе, помимо «традиционных» документов автомобилиста могут быть вшиты еще и в электронный паспорт, перевод на который в России планируется начать с 2021 года.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что в РФ разрабатывается новая система техосмотра автомобилей. Для каждого транспортного средства предполагается индивидуальная программа, которая будет составляться на основе характеристик автомобиля, а также на его истории. В результате будет составляться либо «хорошая», либо «плохая» история, и именно это станет ключевым фактором, определяющим стоимость ТО.