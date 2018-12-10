Логика абсурда: Азаров охарактеризовал происходящее на Украине

Москва, 10 декабря. Бывший председатель правительства Украины Николай Азаров охарактеризовал происходящее в стране в последние пять лет.

Мыслями на тему экс-премьер-министр делится с читателями на своей странице в социальной сети Facebook, так и назвав свой пост лаконично и ясно – «Логика абсурда».

«Абсурд – это противоречащая здравому смыслу бессмысленность. Тем не менее в действиях Порошенко и его клики прослеживается последовательность в доведении Украины до абсурда», — так начал свои размышления политик.

Как отметил бывший председатель правительства Украины, пост на тему он собирался написать давно, таким образом объяснить своим читателям, что в современном Киеве у абсурда может быть логика.

«Для меня Украина и режим Порошенко – не тождественные понятия. Порошенко я презираю, а к Украине и украинскому народу отношусь с глубоким уважением», — пояснил Азаров.

Первым шагом к абсурду бывший премьер-министр Украины назвал произошедший зимой 2014 года государственный переворот и все произошедшее за ним, что на Западе, вопреки логике, признали законным.

Следующим шагом в направлении полного абсурда Николай Азаров назвал восстания в Одессе, в Луганске, в Донецке, в Крыму – везде власти пытались самым жестоким образом подавить мнение народа.

«Ни одна «демократическая» страна Запада не выступила с осуждением. С этого момента киевский режим понял, что любые его действия, если они будут сохранять антироссийскую направленность, будут поддерживаться и одобряться», — констатирует экс-премьер.

Яркими примерами стравливания народов Украины и России, которые поддерживаются Западом, Николай Азаров назвал попытки Киева разорвать экономические отношения с Москвой, загнать УПЦ под управление Стамбульского Патриарха, инцидент в Керченском проливе.