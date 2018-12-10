Россия вышла на второе место в мире по производству оружия

Москва, 10 декабря. Российские производители оружия вышли на второе место в мире, после США, в мировом экспорте оружия. Об этом сообщается в докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ).

Всего в доклад включены 100 ведущих производителей оружия. Первое место в списке принадлажат компаниям из США, второе место у российских производителей. Ранее, с 2002 года, на второй строчке находилась Великобритания.

Отметим, что доля российских компаний в рейтинге производителей оружия составила 9,5% за 2017 года. Продажи оружия главных российских компаний возросли на 8,5% до 37,7 миллиардов долларов.

По словам старшего исследователи программы СИПРИ Симона Веземана, компании из России увеличили рост объемов военных продаж с 2011 года, что свидетельствует о политике увеличения военных закупок с целью модернизации вооруженных сил в России.

Три российские компании, показавшие более чем 15% рост: «Объединенная двигателестроительная корпорация» (25%), НПО «Высокоточные комплексы» (22%) и корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (19%).

Отметим, что доля американских компаний составила 57% от общего объема. В топ-100 насчитывалось 42 американских компании.

По словам директора программы СИПРИ по военным расходам Ода Флерана, Министерство обороны США постоянно нуждается в оружии, поэтому американские компании извлекают прямую пользу от такого спроса.

Ранее, вооруженные силы России получили лазерные комплекс «Пересвет», сообщала «Газета.ru».