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Неизвестные прошли с флагами России и Украины по центру Киева

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Неизвестные прошли с флагами России и Украины по центру Киева

Киев, 10 декабря. Двое неизвестных мужчин рискнули пройти с флагами России и Украины прямо по центру Киева.

Об этом со своими читателями делятся авторы паблика «Киев оперативный» в социальной сети Facebook. Момент, когда мужчины спокойно прогуливаются по Крещатику, заснят на видео.

«Нормальный такой движ организовала эта парочка в центре города. Одни говорят, что они — молодцы, другие едва сдерживаются, чтобы не дать по морде», — говорится в комментарии к размещенному видео.

Также отмечается, что парочка с флагами двух соседских государств привлекла внимание сотрудников правопорядка, которые после проверки документов, отпустила мужчин восвояси.

Автор: Константин Терехов
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