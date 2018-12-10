Брюссельская полиция свозила задержанных «желтых жилетов» в конюшню — CМИ

Брюссель, 10 декабря. Участники акции протестов «желтые жилеты» в Брюсселе заявили, что после задержания полицией их отвезли в конюшню и держали там несколько часов.

Один из задержанных на акции опубликовал видео. В нем он рассказал, что мужчины и женщины «находятся в конюшне как скот», не обладая никакой информацией.

«Нас взяли в кольцо полицейские, когда мы спокойно участвовали в манифестации. Нас привезли сюда, в казармы в Эттербеке, в конюшню, где обычно находятся лошади», — сообщил мужчина.

Как сообщает издание Sudinfo, множество участников акции «желтых жилетов» были отправлены в конюшню федеральной полиции. Журналисты назвали инцидент «сюрреалистичной сценкой в Эттербеке [район Брюсселя. — Прим. ФАН].

Как ранее сообщала «Газета.ru», во Франции с 17 ноября проходят акции протестов «желтых жилетов». Демонстранты выступали против повышения цен на бензин, а затем стали выражать недовольство социальной ситуаций в стране.

Власти Франции 4 декабря пошли демонстрантам на уступки и заморозили повышение цен на бензин. После этого в ряде европейских стран недовольные также вышли на улицы с протестами.