Вашингтон, 10 декабря. По мнению авторов издания The National Interest, российский флот, в отличие от китайского и американского, пригоден для действий лишь в прибрежных водах.

Американское издание называет ВМФ России «флотом «зеленой воды», «непригодным для действий в Мировом океане» и оптимизированным для проведения миссий в прибрежных, «зеленых» водах с целью поддержки операций наземных сил. Таким образом, журналисты США противопоставляют российскому военно-морскому флоту силы ВМФ Соединенных Штатов и Китая, которые, якобы, являются силами «синей воды», способных действовать в любой точке Мирового океана.

Издание вспоминает случай с плавучим доком и ремонтом авианосца «Адмирал Кузнецов», отмечая, что главной проблемой российских военно-морских сил остается недостаточное финансирование. ВМФ РФ, заключают журналисты, остается выполнять лишь «оборонительные функции».

Как сообщает «Газета.ру», из-за падения крана плавучего дока ПД-50, «Адмирал Кузнецов» получил более полусотни повреждений, устранение которых потребует дополнительного финансирования примерно в 70 млн рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей информировало о том, что Военно-морской флот Российской Федерации получит в текущем году 416 единиц современного вооружения и техники, в том числе — фрегаты «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и «Адмирал Макаров», морское судно тылового обеспечения «Эльбрус», а также ледокол «Илья Муромец» и большой десантный корабль «Иван Грен».

До конца нынешнего года планируется проведение испытаний фрегата «Адмирал Касатонов», а в следующем году стартуют испытания новейшего большого десантного корабля «Петр Моргунов». По прогнозам, они будут приняты в состав ВМФ РФ в ближайшее время.

Отметим также, что авторы The National Interest, похоже, «забыли» об атомном российском подводном флоте. Как пишет норвежский аналитик Себастьян Брунс, моряки НАТО за последние десятилетия растеряли умение противодействовать подлодкам РФ и сейчас находятся в позиции «догоняющих».