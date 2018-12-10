Военно-морской флот РФ получит два новых типа вертолетов к 2030 году

Москва, 10 декабря. В течение ближайшего десятилетия морская авиация ВМФ РФ получит два новых типа вертолетов берегового и палубного базирования.

О перспективах перевооружения в интервью газете «Красная звезда» рассказал начальник морской авиации ВМФ РФ генерал-майор Игорь Кожин. Как отметил военный, поступление новых вертолетов планируется в рамках второго этапа модернизации, запланированного на 2021-2030 годы. Речь идет о винтокрылых машинах перспективного многоцелевого вертолётного комплекса берегового и корабельного базирования, а также боевого вертолёта корабельного базирования.

Начальник морской авиации сообщил также, что еще более важные изменения запланированы на 30-е годы XXI века, когда авиация ВМФ РФ должна будет перейти на следующее поколение техники. В том числе, ожидается получение боевого вертолета для противолодочных подразделений, а также поискового-спасательного вертолета-амфибии дальнего действия.

Как рассказал Кожин, поэтапная программа развития морской авиации ВМФ РФ рассчитана до 2050 года.