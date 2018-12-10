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Флот России получит перспективный авиационный комплекс корабельной авиации

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Флот России получит перспективный авиационный комплекс корабельной авиации

Москва, 10 декабря. Новый авиационный комплекс корабельной авиации поступит на вооружение флота с 2021 по 2030 года. Об этом заявил начальник Морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин.

По его словам, перевооружение Морской авиации будет включать три этапа. Так, до конца 2021 года запланирована модернизация существующих образцов.

С 2021 года и до 2030 год авиация будет вооружена перспективным авиационными комплексами. С 2030 года будет продолжаться развитие перспективной техники, рассказал Кожин в интервью «Красной звезде».

Ранее Минобороны опубликовало видео посадки вертолета Су-34, которые проходили в сложных условиях. Вылеты боевых машин произошли в начале 2018 года. Об этом сообщал телеканал «360».

Автор: Денис Коробейников
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