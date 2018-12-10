Морскую авиацию РФ пополнят палубные беспилотники и самолеты ДРЛО

Москва, 10 декабря. Генерал-майор Игорь Кожин рассказал о перспективах развития морской авиации ВМФ РФ до 2050 года.

По словам начальника морской авиации ВМФ РФ Игоря Кожина, ее модернизация и пополнение новыми образцами техники осуществляется поэтапно. В данный момент продолжается первый этап, рассчитанный до 2020 года — он подразумевает активную модернизацию существующего парка воздушных судов — об этом сообщает газета «Красная звезда».

На втором этапе, который пройдет в следующее десятилетие, с 2021 по 2030 годы, планируется принять на вооружение новые образцы техники, в том числе — палубные беспилотники, корабельные самолеты радиолокационного дозора и перспективный авиационный комплекс морской авиации. Как отметил Кожин, параллельно будет производиться дальнейшая модернизация всего парка самолетов и вертолетов морской авиации и переоснащение самолетов истребительно-штурмовой авиации берегового базирования.

Ранее «Газета.ру» сообщала об учениях кораблей ВМФ РФ и морской авиации в Черном море — в тренировке, посвященной отражению атаки с воздуха, приняли участие корабли «Ейск» и «Поворино», а также самолеты СУ-30СМ.