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Стало известно, когда ВМФ России получит новый вертолет-амфибию

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Стало известно, когда ВМФ России получит новый вертолет-амфибию

Москва, 10 декабря. Российские военные получат поисково-спасательный вертолет-амфибию в период с 2031 по 2050 год. Об этом рассказал начальник Морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин.

По его словам, с 2031 по 2050 год в ВМФ России будут проходить третий этап модернизации парка летательных аппаратов. Тогда военные получат новое поколение воздушных машин. Кроме того, на флоте продолжат модернизировать существующие боевые машины, передает «Красная звезда».

«Будут созданы поисково-спасательные вертолеты амфибийного класса дальней зоны, в том числе для действий в условиях Арктики и шельфов Арктических морей», — заявил Кожин.

Ранее в Сети появились видеозаписи военного вертолета будущего. Его продемонстрировала журналистам Телестудия Роскосмоса. Об этом сообщал телеканал «360».

Автор: Денис Коробейников
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