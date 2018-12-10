Музыкант группы Animal ДжаZ задержан таможенниками в Пулково

Санкт-Петербург, 10 декабря. Сотрудники таможни в петербургском аэропорту Пулково задержали музыканта за попытку перевозки наличных сверх максимально допустимой к вывозу суммы.

Барабанщик российской рок-группы Animal ДжаZ Сергей Кивин был задержан таможенниками в Пулково в воскресенье, 9 декабря — об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя группы. Инцидент произошел в таможенной зоне аэропорта, когда музыкант направлялся к банкомату, чтобы избавиться от «лишней» наличности.

«Сергей собирался положить в банкомат сумму, превышающую допустимую, сразу после сдачи багажа. Сотрудница таможни дала добро на вход в таможенную зону с этими деньгами (Сергей предупредил, что ему понадобится выйти из зоны, чтобы дойти до банкомата), но после этого он был задержан», — рассказала представитель Animal ДжаZ Мария Минина.

В данный момент музыкант уже находится дома, в отношении него составлен административный протокол по факту «недостоверного декларирования физическими лицами денежных средств».

Согласно правилам пересечения госграницы РФ и ЕС, декларированию подвергаются все денежные средства и дорожные чеки на сумму, превышающую 10 тыс долларов США. Средства на банковских картах декларированию не подлежат.

Напомним, Animal ДжаZ — известная российская рок-группа, выступающая на сцене уже более 18 лет. Барабанщик Сергей Кивин играет в составе коллектива с 2008 года.