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Украинский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту «Киев»

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Украинский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту «Киев»

Киев, 10 декабря. На Украине самолет «Международных авиалиний Украины» (МАУ) совершил экстренную посадку в аэропорту «Киев» (Жуляны).Пассажиров длительное время не выпускали из самолета.

Воздушная машина выполняла рейс из Брюсселя в Киев. Она должна была приземлиться в аэропорту «Борисполь», однако там произошла авария другого самолета. Поэтому диспетчеры направили его в аэропорт «Киев».

После того, как самолет приземлился, пассажиров длительное время не выпускали из лайнера. Как сообщает украинский телеканал «24», пассажиры расценивали столь длительное нахождение в самолете как нахождение в заложниках.

В 21.00 по местному времени пассажиров все-таки выпустили из самолета, однако они до сих пор не получили свой багаж.

Автор: Денис Коробейников
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