Новый патрульный самолет для ВМФ России создадут в 2020-х годах 

Москва, 10 декабря. Разработка нового патрульного самолета для Военно-морского флота России должна завершиться в 2020-х годах. Об этом сообщил руководитель Морской авиации ВМФ России генерал-майор Игорь Кожин.

По его словам, в период с 2021 по 2030 годы модернизация парка воздушных судов морской авиации будет продолжена. В частности, планируется запуск производства перспективного авиационного патрульного комплекса.

Кожин добавил, что на протяжении ближайшего десятилетия также планируется создать новый поисково-спасательный вертолет-амфибию для работы в Арктике.

Ранее стало известно, что до конца года ВМФ России пополнится тремя малыми ракетными кораблями, оснащенными ракетами «Калибр». Об этом писала RT.

Также сообщалось, что ВМФ России может получить корабли, собранные из композитных материалов.