«Просто уши вянут»: Пушков прокомментировал заявление о «причастности» России к протестам во Франции

Москва, 10 декабря. Украинские власти обвинили Россию в причастности к беспорядкам во Франции. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что от подобных обвинений в адрес России «просто вянут уши».

Пушков считает, что в любом событии, где страны Запада терпят какое-либо поражение, стараются обвинить Россию.

«Как только неолибералы на Западе терпят бедствие, так сразу виноваты русские. Брекзит? Так это Путин! Поражение Клинтон? Так это сговор Трампа с русскими! Протесты в Париже ? А не стоят ли и за ними русские? Просто уши вянут», — написал Пушков на своей странице в Twitter.

По его словам, если бы «желтые жилеты» услышали, что в их действиях прослеживается «российский след», то автор идеи получил бы по лицу.

«Если бы сейчас французским «желтым жилетам» и их сторонникам кто-то начал объяснять прямо на Елисейских полях, что за их протестами и за ними самими стоят спецслужбы России, то объясняющим в лучшем случае надавали бы по физиономии», — подчеркнул Пушков.

По его словам, такую версию развития событий могли выдвинуть только в Киеве.

Ранее МИД Франции заявил, что готов начать расследование о причастности России к массовым протестам во Франции. По словам члена Совета Федерации Франца Клинцевича, Россия не сможет даже технически вмешиваться во все события в мире, а также оборачивать их в свою пользу. Сенатор подчеркнул, что в Москве нет «десятков тысяч рук» на это.

Напомним, во Франции продолжаются акции протеста, связанные с повышением налога на бензин. Участники протеста получили название «желтые жилеты». В результате беспорядков был разгромлен центр Парижа. Французские власти вынуждены были пойти на уступки и ввели с 4 декабря мораторий на повышения тарифов на топливо, сообщала «Газета.ru».