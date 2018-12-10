В Госдуме анонсировали незамедлительный ответ в случае ареста активов России на Украине

Москва, 10 декабря. Депутат Госдумы РФ Андрей Климов анонсировал незамедлительный ответ в случае ареста активов России на Украине. По его словам, ответ Москвы на подобные действия будет точечным.

«Россия — цивилизованная страна, и в отличие от Украины не стремится разрушать бизнес. Наша цель, наоборот, развивать экономику страну с привлечением любого капитала, в том числе – украинского», — сказал сенатор.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил арестовать российские активы на Украине. После провокации ВМС Украины в Керченском проливе на Украине было объявлено военное положение сроком на 30 дней. Особый правовой режим введен в десяти регионах страны. Во время военного положения исключается проведение выборов.

Газета.ru сообщает, что за время военного положения украинские пограничники не пустили в страну 900 россиян.