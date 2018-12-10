«Готовы ли мы платить высокую цену?»: в американских СМИ рассказали о вероятных сценариях в случае ухудшения отношений с РФ

Вашингтон, 10 декабря. Бывший руководитель отдела ЦРУ по делам Евразии Томас Замостни утверждает, что США нужна новая стратегия во внешней политике, иначе будет трудно избежать вооруженного конфликта.

Вместе с внештатным аналитиком CNN Джилл Доэрти, Замостни пытается проанализировать, по какому сценарию могут развиваться события в случае дальнейшего ухудшения отношений России и США — результаты их теоретических изысканий публикует издание The National Interest.

Эксперты называют уровень конфронтации между Вашингтоном и Москвой «ожесточенным» и утверждают, что напряжение может перейти в военный конфликт, несмотря на то что ни та, ни другая страна этого не хочет.

Как подчеркивают авторы статьи, усугубляет ситуацию то, что практически не осталось рабочих дипломатических инструментов, которые могли бы препятствовать вооруженному противостоянию. Внешнеполитическая стратегия США должна быть пересмотрена — а для этого нужно понять, какие цели преследует Россия.

Конфронтация может быть полезной, отмечают американские эксперты, однако, к ней нужно добавить еще два компонента: конкуренцию и сотрудничество. И предлагают рассматривать дальнейшие сценарии, опираясь на эти три ключевые точки.

«Готовы ли мы платить высокую цену в случае отказа от режимов контроля за вооружениями? — задаются вопросом авторы статьи. — А если готовы, будет ли у нас возможность следить за процессом разработки российского оружия?».

Второй момент, который волнует экспертов — стоят ли результаты санкций затрат, которые несет и будет нести американский бизнес? Не будет ли препятствовать их дальнейшее введение диалогу, существующему между США и РФ в освоении космоса и Арктики?

Наконец, третья проблема, о которой напоминают Доэрти и Замостни — сокращение контактов между двумя странами на всех уровнях.

«Если мы не будем общаться — сможем ли мы предотвратить нежелательную эскалацию конфликта в момент кризиса?», — ставят вопрос эксперты.

Решение вышеназванных проблем по мнению авторов статьи, которых трудно упрекнуть в излишней любви к России, заключается в следующем: необходимы долгосрочные соглашения о контроле над вооружениями и совместный контроль над ядерным оружием; сохранение диалога с РФ и другими странами по безопасности в киберпространстве; восстановление официальных контактов, укрепляющих взаимопонимание между двумя странами.

Авторы статья делают вывод, что отношения между Москвой и Вашингтоном едва ли станут лучше в обозримом будущем, но сейчас США должны принять меры, дабы не допустить дальнейшего ухудшения отношений. Необходима новая стратегия, основанная на сосуществовании элементов конфронтации, конкуренции и сотрудничества.