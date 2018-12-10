Россияне будут собирать меньше бумажных документов

Москва, 10 декабря. В России планируют внедрить концепцию платформы цифрового профиля гражданина. Данная система позволит свести к минимуму оборот бумажных документов при оказании услуг.

Проект цифрового профиля разрабатывал «Ростелеком» и Центробанк. Этот профиль может использоваться на коммерческой основе, например банками, с согласия владельца.

По словам представителей Центробанка введение данной системы позволит снизить операционные расходы бизнеса, при этом граждане смогут получать услуги быстрее и дешевле.

Ранее зампред Центробанка Ольга Скоробогатова заявила, что при разработке системы ведомство тесно взаимодействовало с правительством РФ, поскольку в системе «будут задействованы чувствительные данные», большая часть, которых из госисточников, сообщал телеканал «360».

Отметим, что стоимость платформы цифрового профиля оценивается в 3 млрд рублей. Ее концепцию могут согласовать в Минкомсвязи на следующей неделе.