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«Полный бред»: Клинцевич ответил МИД Франции на заявление о расследовании «причастности России» к протестам

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«Полный бред»: Клинцевич ответил МИД Франции на заявление о расследовании «причастности России» к протестам

Москва, 10 декабря. Член Совета Федерации Франц Клинцевич отреагировал на заявление МИД Франции о готовности начать расследование «причастности России» к массовым протестам во Франции.

Клинцевич отметил, что у России нет «десятков тысяч рук», чтобы вмешиваться во все события в мире и оборачивать их в свою пользу. Он подчеркнул, что это невозможно даже технически.

«Что касается обвинений России в провоцировании беспорядков во Франции, то это вообще полный бред», — сказал сенатор.

По мнению парламентария, решение внутренних проблем Франции пошло бы на пользу диалогу Москвы и Парижа.

«Вот это, к сожалению, нравится, далеко не всем», — заключил сенатор.

Ранее Алексей Пушков прокомментировал заявление СБУ о «российском следе» в протестах во Франции. По его мнению, киевские власти «расширяют границы абсурда».

Автор: Сергей Свазовский
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