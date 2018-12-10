«Открывают «ящик Пандоры»: в МИД РФ оценили поставку оружия США на Украину

Москва, 10 ноября. Москва разочарована решением Вашингтона поставлять на Украину оружие. Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин.

По его словам, США пытаются «поднять для России цену конфликта на территории Донбасса».

«Принимая решение об отправке Киеву подобного оружия, США и Канада открывают «ящик Пандоры», — заявил дипломат журналистам.

Карасин подчеркнул, что поставки оружия на Украину обострят обстановку в Донбассе, а также спровоцируют представителей других стран включится в конфликт, сообщает РИА Новости.

Напомним, США планируют поставить на Украину крупнокалиберные снайперские винтовки. Для этого они выдали соответствующую лицензию одной из американских компаний.

Ранее экс-посол США на Украине Джон Хербст заявил, что Киеву необходимо получить современное летальное вооружение, чтобы противостоять «российской агрессии».

В беседе с Федеральным агентством новостей член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что США готовят Украину к войне. По его словам, Киев длительное время получает летальное оружие, однако об этом мало говорят. Сенатор подчеркнул, что США делают многое для того, чтобы «профинансировать русофобию на Украине».

«Американцы сейчас активно перевооружают и себя, и НАТО, они сделали все для того, чтобы профинансировать русофобию»,— считает Франц Клинцевич.

Напомним, в 2018 году европейские страны отправили Киеву оружие на 40 миллионов долларов. Также США отправили на Украину комплексы Javelin в 2017 году. Украинские военные получили их минувшей весной.

Кремль неоднократно предупреждал Вашингтон, что поставки летальных вооружений Киеву усугбит военный конфликт в Донбассе.

Напомним, в апреле 2014 года ВМС Украины ввели войска на территорию Донецкой и Луганской народной республики, которые не поддержали государственный переворот в стране и объявили о своей независимости, сообщала «Газета.ru»