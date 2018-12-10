Посольство России отреагировало на обвинения Лондона

Лондон, 10 декабря. Посольство России в Лондоне отреагировало на новые обвинения властей Великобритании. В дипломатическом учреждении назвали действия Лондона политической игрой, целью которой является отвлечение внимания людей от проблем в стране.

В пресс-службе посольства также отметили, что информация снова была озвучена на уровне «утечек» в СМИ. Власти Соединенного Королевства официальных заявлений не делали.

«Сложно не поддаваться ощущению, будто в Великобритании разворачивается срежиссированная политическая игра», — передает РИА Новости.

Он подчеркнул, что гибель человека в каждом случае должна тщательно расследоваться. Говоря о так называемом деле Скрипалей, источник в посольстве указал на явную политическую окраску действий британской стороны.

Ранее Мария Захарова прокомментировала документальный фильм об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом писала RT.