Пушков ответил на обвинения в адрес России из-за протестов «желтых жилетов» во Франции

Москва, 10 декабря. Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал чушью заявления представителей украинских властей о «российском следе» в протестах во Франции. Соответствующий пост сенатор опубликовал в социальной сети Twitter.

... чушь конечно, но ведь работает!.. зачем пендосам напрягаться и придумывать что-то новое?.. — МакеевДон (@SergTantov) December 9, 2018

По мнению Пушкова, если бы «желтые жилеты» услышали подобную версию событий на Елисейских полях, автор идеи попросту получил бы по лицу.

«Кроме как в Киеве, эту чушь нигде не услышать», — заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что киевские власти обвинили Россию в причастности к массовым протестам во Франции. Об этом писала Газета.ru.

Также стало известно, что матчи очередного тура чемпионата Франции по футболу перенесены на другие даты из-за протестов.