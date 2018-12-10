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Пушков ответил на обвинения в адрес России из-за протестов «желтых жилетов» во Франции

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Пушков ответил на обвинения в адрес России из-за протестов «желтых жилетов» во Франции

Москва, 10 декабря. Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков назвал чушью заявления представителей украинских властей о «российском следе» в протестах во Франции. Соответствующий пост сенатор опубликовал в социальной сети Twitter.

По мнению Пушкова, если бы «желтые жилеты» услышали подобную версию событий на Елисейских полях, автор идеи попросту получил бы по лицу.

«Кроме как в Киеве, эту чушь нигде не услышать»,  — заключил Пушков.

Ранее сообщалось, что киевские власти обвинили Россию в причастности к массовым протестам во Франции. Об этом писала Газета.ru.

Также стало известно, что матчи очередного тура чемпионата Франции по футболу перенесены на другие даты из-за протестов.

Автор: Сергей Свазовский
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