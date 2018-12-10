Стало известно, где находится последнее знамя РСФСР

Москва, 10 ноября. Российские журналисты выяснили, где находится последнее Знамя РСФСР образца 1954 года, рядом с которым 10 июля 1991 года выступал первый президент России Борис Ельцин.

Так, после событий октября 1993 года знамя не числилось ни в одном из российских музеев. Последним местом хранения знамени было здание Верховного Совета, которое пережило пожар и обстрел в середине 1993 года.

Журналисты «Парламентской газеты» выяснили, что в настоящий момент красное знамя с гербом РСФСР хранится в Государственном архиве Российской Федерации.

Во время событий 1993 года замначальника отдела по защите гостайны Владимир Пронин, работавший тогда специалистом сектора секретного делопроизводства, охранял секретные документы и другое имущество, забаррикадировавшись в хранилище секретного делопроизводства Верховного Совета Российской Федерации.

По его словам, во время зачистки Белого дома мародеры сумели вынести из здания ценностей на 300 миллионов рублей, этот факт подтвердило официальное расследование, секретный сектор же остался нетронутым.

Позже Пронина с несколькими коллегами приняли на работу в Госдуму РФ. Они забрали с собой 600 предметов, представляющих особую государственную ценность, в том числе знамя РСФСР. В 1995 году все реликвии передали в архив Госдумы, а затем в Государственный архив Российской Федерации, где они и хранятся.