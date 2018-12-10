Шесть израильтян пострадали в результате стрельбы на Западном берегу реки Иордан

Израиль, 10 ноября. Неизвестные открыли из автомобиля стрельбу по автобусной остановке на Западном берегу реки Иордан. В результате инцидента пострадали не менее шести израильтян.

Несмотря на то, что в ответ военные открыли по автомобилю злоумышленников огонь, нападавшие смогли скрыться. Израильские силовики продолжают поиск злоумышленников, сообщает Reuters.

#BREAKING: 9 Israelis wounded in a Palestinian shooting attack - One pregnant Woman (30s) seriously pic.twitter.com/Mmx0QjXZBv — Amichai Stein (@AmichaiStein1) December 9, 2018

В настоящий момент известно о двух раненных, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Отметим, что с осени 2015 года из-за противостояния между израильтянами и палестинцами на Западном Берегу реки Иордан пострадали более 50 израильтян и несколько иностранцев.