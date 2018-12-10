Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Шесть израильтян пострадали в результате стрельбы на Западном берегу реки Иордан

60
0 Оставить комментарий

Шесть израильтян пострадали в результате стрельбы на Западном берегу реки Иордан

Израиль, 10 ноября. Неизвестные открыли из автомобиля стрельбу по автобусной остановке на Западном берегу реки Иордан. В результате инцидента пострадали не менее шести израильтян.

Несмотря на то, что в ответ военные открыли по автомобилю злоумышленников огонь, нападавшие смогли скрыться. Израильские силовики продолжают поиск злоумышленников, сообщает Reuters.

В настоящий момент известно о двух раненных, одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Отметим, что с осени 2015 года из-за противостояния между израильтянами и палестинцами на Западном Берегу реки Иордан пострадали более 50 израильтян и несколько иностранцев.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.