Сирия: СМИ опровергли сообщения об атаке на аэропорт Дамаска

Дамаск, 10 декабря. Сирийские СМИ опровергли собственные сообщения об атаке на международный аэропорт Дамаска Сирийской Арабской Республики.

Телеканал Ikhbariya заявляет, что эти сведения не соответствуют действительности. Администрация столичного аэропорта также подтвердила, что предприятие работает в штатном режиме.

«Никакой атаки на аэропорт не было», — подчеркнули в международном аэропорту Дамаска.

Накануне сирийские СМИ сообщали об отражении атаки на аэропорт Дамаска системами ПВО. Некоторое время спустя агентство SANA удалило ранее размещенную новость.

Ранее также стало известно, что Национальный музей Дамаска открылся впервые после начала войны в Сирийской Арабской Республики. Власти страны закрыли его еще в 2012 году, чтобы спасти около ста тысяч артефактов древности. Об этом писала RT.