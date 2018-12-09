В Киеве рассказали о последствиях введения военного положения

Киев, 9 декабря. Экономика Украины может потерять миллиарды долларов от введения военного положения. Такое мнение высказал депутат от «Оппозиционного блока» Владимир Гусак.

По его словам, экономика Украины очень сильно зависит от экспорта. Гусак напомнил, что Украина продает, в основном, полуфабрикаты. Однако, другие компании не смогут взаимодействовать с предпринимателями из Украины, поскольку в регламентах этих компаний запрещена купля-продажа продукции с военным положением.

«Я считаю, что потери от военного положения для экономики Украины измеряются миллиардами долларов», — подытожил Гусак.

По его словам, много украинских предприятий после введения военного положения не смогут заключать контракты.

Напомним, ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов оценил уровень развития украинской экономики.

По его словам, экономика Украины деградирует так быстро, что «Киев оказался на пути в XV век по структуру своего производства». Эксперт подчеркнул, что «большинство грамотных и непьющих людей уехали с Украины работать за границу». Из-за этого в стране происходит деградация промышленного производства, а также упадок городов.

Колташов напомнил, что на Киев оказывает влияние Евросоюз и МВФ, которые выдают кредиты Украине. Также он подчеркнул, что в стране снизился уровень жизни населения и спад производства. По его мнению, это вызвано неправильной политикой правительства Украины, а также президента страны Петра Порошенко.

Напомним, 25 ноября три украинских корабля нарушили границу России и были задержаны. Экипаж кораблей арестован. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения госграницы России. Российские власти назвали действия Киева спланированной провокацией.

В ответ на это в Киеве заявили «об агрессии» России по отношению к кораблям ВМСУ. Петр Порошенко ввел в стране военного положение: в десяти областях сроком на 30 дней.