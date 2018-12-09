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Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Киева

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Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Киева

Киев, 9 декабря. Самолет совершил жесткую посадку в международном аэропорту «Борисполь» в Киеве. Лайнер выполнял рейс из Брюсселя в столицу Украины.

Сотрудники аэропорта перекрыли часть взлетно-посадочной полосы. Несколько рейсов перенаправили в Одессу и другие города. На сайте аэропорта «Борисполь» об инциденте не сообщается.

Ранее стало известно, что самолет Boeing-737–800 авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Манилы. На протяжении часа лайнер кружил над столицей Филиппин. После приземления он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. У воздушного судна отвалился двигатель левого крыла. Об этом писала RT.

Также сообщалось о гибели человека после жесткой посадки вертолета в Ненецком автономном округе. Еще пятеро получили повреждения различной степени тяжести. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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