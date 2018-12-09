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Эксперт назвал топ-5 самых надежных автомобилей для зимней езды в России

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Эксперт назвал топ-5 самых надежных автомобилей для зимней езды в России

Москва, 9 декабря. Эксперт автомобильного рынка Игорь Моржаретто назвал пять самых надежных машин для зимней езды в России.

Он отметил, что с наступлением холодов при выборе машины потребители обращают внимание на ее надежность в условиях суровой российской зимы.

На первое место эксперт поставил Renault Duster. «Француз» относится к числе наиболее бюджетных кроссоверов. В пользу этой модели говорят также полный привод и высокий клиренс.

В пятерку самых надежных автомобилей зимой по версии Моржаретто вошли Hyundai Creta, Hyundai Tucson, KIA Sportage и Nissan Qashqai.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с главой правительства Японии Синдзо Абэ судьбу альянса Nissan-Renault-Mitsubishi в контексте скандала с увольнением руководителя Renault и Nissan Карлоса Гона. Об этом сообщала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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