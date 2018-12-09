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Расширяют границы абсурда: Пушков оценил заявление СБУ о причастности России к протестам во Франции

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Расширяют границы абсурда: Пушков оценил заявление СБУ о причастности России к протестам во Франции

Москва, 9 декабря. Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков оценил заявление службы безопасности Украины о причастности России к протестам во Франции. Соответствующую запись он опубликовал в социальной сети Twitter.

По словам сенатора, киевские власти «расширяют границы абсурда». Пушков отметил, что украинские политики винят во всех своих бедах Москву. Но в последнее время они обвиняют России и в проблемах других государств.

«С недавних пор в Киеве запели новую песню: что бы ни случилось где бы то ни было в мире — протесты во Франции или Brexit в Британии, в этом тоже виновата Россия. Киев без устали расширяет границы абсурда», — отметил сенатор.

Ранее в СБУ заявили, что Россия может быть причастна к протестам во Франции. В качестве «доказательства» представитель ведомства привел флаг ДНР, развернутый одним из протестующих. Об этом писала Газета.ru.

Автор: Сергей Свазовский
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