«Русофобский мейнстрим»: В Госдуме ответили на обвинения о «причастности» РФ к протестам во Франции

Москва, 9 декабря. В Госдуме РФ назвали «русофобским мейнстримом» заявление о причастности России о причастности к протестам «желтых жилетов» в Париже. Об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

Парламентарий отметил, что России невыгодно влиять на ситуацию в Париже, поскольку Франция является надежным партнером. Он также добавил, что происходящее в Париже отчетливо отображает технологию «цветной» революции.

«Америка контролирует практически 100% медийного пространства в Европе, в том числе во Франции, им удалось сформировать русофобский мейнстрим, который побуждает европейских политиков, в частности французских, во всем винить Россию вместо того, чтобы докапываться до истины», — сказал Морозов в комментарии RT.

Напомним, месяц назад во Франции начались акции протеста против правительства, которые были вызваны повышением налога на бензин. Протестное движение получило название «желтые жилеты». Постепенно протестные акции становились более масштабными, что в конечном итоге вылилось в уличные беспорядки и противостояние с полицией. За несколько последних дней в результате беспорядков был разгромлен центр Парижа.

Накануне британская газета The Times сообщила, что Twitter якобы появились сотни аккаунтов, которые используются для «увеличения масштаба уличных протестов в Париже». При этом британские журналисты утверждают, что эти аккаунты якобы «связаны с Россией».