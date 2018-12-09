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«Зенит» уступил «Рубину» в матче 17-го тура РПЛ

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«Зенит» уступил «Рубину» в матче 17-го тура РПЛ

Санкт-Петербург, 9 декабря. «Зенит» уступил казанскому «Рубину» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.

Встреча завершилась победой «Рубина» со счетом 2:1. «Рубин» открыл счет на седьмой минуте матча, отличился Егор Сорокин, которому ассистировал Игорь Калинин. Автором второго мяча вновь стал Сорокин. На 59-й минуте точным ударом с пенальти отметился полузащитник «Зенита» Леандро Паредес.

Стоит отметить, что «Зенит» впервые проиграл на своем поле после назначения Сергея Семака, который был назначен главным тренером минувшим летом. При этом поражение «Зенита» стало вторым подряд в РПЛ, а «Рубин» удалось прервать безвыигрышную серию, которая продолжалась шесть матчей подряд.

Автор: Артем Никулин
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