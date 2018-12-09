Лавров: Действия США не способствуют открытости глобальной торговой системы
Москва, 9 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия США не способствуют открытости глобальной торговой системы. Об этом глава МИД РФ заявил в интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар».
По словам министра, власти США полагают, что экономическая мощь Соединенных Штатов позволяет решать любые вопросы в одиночку. При этом Вашингтон открыто игнорирует обязательства, которые ранее были приняты США.
«Мы хотим, чтобы эта глобальная торговая система оставалась открытой, чтобы она вообще сохранялась. Конечно, этому не способствуют действия Вашингтона, который уже перекроил Североамериканскую зону свободной торговли, отказался от Транстихоокеанского партнерства», — сказал Лавров.
Глава МИД РФ также добавил, что в конечном итоге власти США придут к осознанию того, что необходимо коллективно работать и соблюдать правила, которые вырабатывались на протяжении многих десятилетий.