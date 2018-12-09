Лавров: Действия США не способствуют открытости глобальной торговой системы

Москва, 9 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия США не способствуют открытости глобальной торговой системы. Об этом глава МИД РФ заявил в интервью казахстанскому информационному агентству «Хабар».

По словам министра, власти США полагают, что экономическая мощь Соединенных Штатов позволяет решать любые вопросы в одиночку. При этом Вашингтон открыто игнорирует обязательства, которые ранее были приняты США.

«Мы хотим, чтобы эта глобальная торговая система оставалась открытой, чтобы она вообще сохранялась​​​. Конечно, этому не способствуют действия Вашингтона, который уже перекроил Североамериканскую зону свободной торговли, отказался от Транстихоокеанского партнерства», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ также добавил, что в конечном итоге власти США придут к осознанию того, что необходимо коллективно работать и соблюдать правила, которые вырабатывались на протяжении многих десятилетий.