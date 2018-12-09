МВД РФ: присутствие министра внутренних дел на съезде «Единой России» было законным

Москва, 9 декабря. Присутствие министра внутренних дел России Владимира Колокольцева на съезде партии «Единая Россия» не нарушает законодательства, поскольку он там находился в качестве приглашенного гостя. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Ранее в СМИ со ссылкой на правозащитников появилась информация, что Колокольцев не имел права присутствовать на съезде «Единой России», так как сотруднику полиции запрещается принимать участие в деятельности политических партий​​​.

«В связи с поступающими обращениями представителей СМИ МВД России разъясняет, что присутствие министра внутренних дел РФ генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева в качестве приглашенного гостя на XVIII съезде Партии «Единая Россия» не нарушает норм законодательства», — пояснила Волк.

По словам заместителя секретаря генерального совета «Единой России» Виктора Селиверстова, присутствие главы МВД РФ на съезде партии не означает, что он принимал участие в его работе, а также является личным делом Колокольцева, поскольку он не член партии.